В Южной Корее обнаружили тело гражданки Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В южнокорейской провинции Чунгнам обнаружено тело гражданки Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД республики.

По информации консульского отдела посольства Узбекистана в Сеуле, 26 июля 2019 года в южнокорейской провинции Чунгнам обнаружено тело гражданки Узбекистана Н.Ю. Правоохранительными органами Республики Корея открыто уголовное дело, и полиция проводит следственные работы.

Посольство РУз взяло ситуацию на контроль и в настоящее время совместно с родственниками погибшей решает консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с отправкой тела узбекской гражданки на родину.