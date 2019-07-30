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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Южной Корее обнаружили тело гражданки Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В южнокорейской провинции Чунгнам обнаружено тело гражданки Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД республики.

По информации консульского отдела посольства Узбекистана в Сеуле, 26 июля 2019 года в южнокорейской провинции Чунгнам обнаружено тело гражданки Узбекистана Н.Ю. Правоохранительными органами Республики Корея открыто уголовное дело, и полиция проводит следственные работы.

Посольство РУз взяло ситуацию на контроль и в настоящее время совместно с родственниками погибшей решает консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с отправкой тела узбекской гражданки на родину.

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