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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде обсудят вопросы экологии и устойчивого развития Арала

CA-NEWS (TM) -  В период с 30 по 31 июля в Ашхабаде состоится 2-я встреча Региональной рабочей группы по разработке Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4) и совершенствованию институционально-правовых механизмов действия МФСА, сообщает сайт «Туркменистан: золотой век».

В обсуждении примут участие представители рабочих групп от Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также структурных подразделений Фонда – Межгосударственных комиссий: координационной водохозяйственной и по устойчивому развитию.

Встреча проводится в контексте договорённостей Саммита Глав государств-учредителей МФСА, состоявшегося в 2018 году в Туркменистане, а также в соответствии с решениями правления Фонда. Совершенствование работы Фонда также нашло своё отражение в Совместном коммюнике, при­нятом по итогам проходившего в городе Туркменбаши в августе 2018 года заседания Совета глав государств Центральной Азии. Представленные в после­дующем предложения странами подтверждают их готовность на практике воплотить положения коммюнике, что позволит улуч­шить уникальный механизм регионального сотрудничества, в течение 26 лет объединяющий государства Центральной Азии.

На повестке дня заседания – рассмотрение предложений и согласование шагов по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Фонда. После согласования проектных целей ПБАМ последует совещание для международных партнёров, где будут обсуждаться аспекты их участия в реализации программы.

Туркменистан председательствует в МФСА в период с 2017 по 2019 годы.

На первой встрече региональ­ной рабочей группы, прошедшей в мае 2018 года в Ашхабаде, было рекомендовано использовать дискуссионный документ «Со­вершенствование организаци­онной структуры и договорно-правовой базы МФСА: анализ и предложения», в котором проведён анализ эффективности существующей структуры, а также пути совершенствования деятельности Фонда, разработан­ный при поддержке GIZ в период председательства Казахстана в МФСА в 2009–2012 годы.

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