Суд Шымкента вынес постановление о химической кастрации педофила

CA-NEWS (KZ) - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил педофила к 15 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности и к химической кастрации, сообщает «InformБюро» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что 2 мая 40-летний Еркинбек Алимбеков насильно завёл девятилетнюю потерпевшую в заросли кустарника, угрожал ей убийством и заставлял её раздеваться, чтобы совершить насильственные действия сексуального характера. Но девочка воспользовалась тем, что Алимбеков отпустил её руку, убежала и попросила помощи у прохожих.

Сразу после этого Алимбеков встретил 12-летнюю девочку. Путём обмана, а затем и угроз он хотел увести её в безлюдное место. Но та стала громко плакать и звать на помощь, на её крики прибежали прохожие, которые помешали Алимбекову довести желаемое до конца, задержали его и передали в руки полиции.

Издание «Южный Казахстан» отмечает, что осуждённый в 2003 году уже привлекался к уголовной ответственности и получил 10 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает педофилией.

Химическую кастрацию проведут после вступления приговора в силу.

Первое в Казахстане решение суда о химической кастрации отменили на апелляции в Туркестанской области, кастрация не состоялась.

Закон о химической кастрации в Казахстане вступил в силу 1 января 2018 года.