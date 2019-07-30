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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Порошенко покинул Украину вместе с семьей,- СМИ

CA-NEWS (CA) -  Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию, сообщает в понедельник интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - говорится в сообщении.

Также источники утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.

Весной 2019 года на Украине прошли выборы президента, 20 мая состоялась инаугурация победившего на них Владимира Зеленского.
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