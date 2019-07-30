Порошенко покинул Украину вместе с семьей,- СМИ

CA-NEWS (CA) - Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию, сообщает в понедельник интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - говорится в сообщении.

Также источники утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.