В Таджикистане идет судебный процесс над пресс-секретарем погранслужбы ГКНБ за «разглашение гостайны»

CA-NEWS (TJ) - Военная коллегия Верховного суда Таджикистана 29 июля приступила к рассмотрению дела бывшего начальника пресс-центра погранслужбы ГКНБ Мухаммада Улугходжаева, как сообщает «Asia-Plus» со ссылкой на источник в Верховном суде.

По словам источника, процесс проходит за закрытыми дверями, так как уголовное дело находится под грифом «секретно».

«Уголовное дело рассматривает Военная коллегия Верховного суда. Он обвиняется в измене государству по статье 305 УК РТ. Поэтому процесс закрытый и никого туда не пускают. Адвокат тоже не имеет право разглашать подробности», – говорит источник. Пока неизвестно, сколько продлится процесс, отмечает он.

Напомним, в конце апреля стало известно, что начальник пресс-центра ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана подполковник Мухаммад Улугходжаев арестован. Его обвиняли в разглашении государственной тайны.

Источник «АП» в правоохранительных органах Таджикистана сообщил, что его задержали сотрудники ГКНБ.

«Он якобы отправил секретную информацию по почте или мессенджеру. Насколько я знаю, продолжается проверка его переписки, а также пресс-релизов, которые он отправлял редакциям. Какую именно информацию и кому он передал, я не знаю», – сказал тогда источник.

Тогда, вслед за арестом Улугходжаева, глава ГКНБ Саймумин Ятимов разослал во все министерства и госучреждения письмо с предупреждением, что «пресс-секретари более не имеют право без разрешения своих руководителей обнародовать какую-либо информацию или делиться ею с журналистами».

В одной из пресс-служб правоохранительных органов «АП» тогда подтвердили получение такого письма от ГКНБ, а в двух других пресс-службах сообщили, что «они и без этого письма всегда согласуют информацию со своим руководством».

Согласно 305 статье Уголовного кодекса Таджикистана, измена государству, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, обороноспособности или внешней безопасности Таджикистана, совершенная гражданином республики, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.