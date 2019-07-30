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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте мужчина выбросил своих двух детей с 4-го этажа, чтобы отомстить жене

CA-NEWS (UZ) -  Житель Юнусабадского района Ташкента выбросил своих двух детей из окна 4-го этажа. Мужчина совершил данный поступок для того, чтобы отомстить жене, которая подала на развод, передает upl.uz.

Репортаж по этому поводу вышел в эфир телеканала "Махалля". Как сообщается, дети выжили, но остались инвалидами. Оказалось, что у мужчины с детства были проблемы с психикой. Отец детей в настоящее время находится в тюрьме.

В махалле, где проживали молодожены, заявили, что они пытались помирить пару и сохранить семью. Мать пострадавших детей заявила, что была готова вернуться в дом мужа даже после инцидента, но ее свекровь не согласилась принять их.

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