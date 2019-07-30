ООН: жертвами торговли людьми становятся самые беззащитные

CA-NEWS (CA) - По данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), женщины и девочки составляют около 72 процентов жертв торговли людьми, а в большинстве случаев речь идет о сексуальной эксплуатации. Однако в сети торговцев людьми попадают и дети, и мужчины. Об этом напоминает Генсек ООН в своем послании по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 30 июля,



«Торговцы людьми и террористические группы эксплуатируют наиболее беззащитных: тех, кто живет в условиях нищеты, кто оказался в ситуации войны или подвергается дискриминации», - отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш. По его словам, вооруженные конфликты, вынужденное переселеение, изменение климата, стихийные бедствия и нищета делают людей более беззащитными перед преступниками. В группе повышенного риска - мигранты и беженцы. «Тысячи людей погибли на море, в пустынях и местах содержания под стражей, попав в руки торговцев людьми…», - говорится в послании.

Глава ООН считает, что одна из проблем – это равнодушие общества, которое позволяет злоумышленникам эксплуатировать людей. «Благодаря многосторонним усилиям был достигнут определенный прогресс, в том числе в рамках Палермской конвенции и дополняющего ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», - напоминает Генсек. По его словам, в большинстве стран приняты необходимые законы, а в некоторых из них по делам о торговле людьми недавно были вынесены первые обвинительные приговоры.

Однако, как напоминает глава ООН, многое еще предстоит сделать для разоблачения транснациональных сетей торговли людьми и привлечения виновных к ответственности. В первую очередь, считает Гутерриш, необходимо выявлять жертв торговли людьми и обеспечивать им необходимую защиту.

Как говорится в заявлении главы Управления ООН по наркотикам и преступности Юрия Федотова, в период с 2003 по 2016 годы было выявлено 225 тысяч жертв торговли людьми, однако еще многие из пострадавших остаются в руках преступников и остро нуждаются в помощи. Он напомнил о том, что Управление помогает странам бороться с трафиком и распоряжается средствами Фонда ООН по поддержке жертв таких преступлений. Присоединившись к кампании «Голубое сердце», правительства, частные компании и рядовые граждане могут также оказать помощь пострадавшим от рук контрабандистов.

Эксперт: криминализация мигрантов и борьба с торговлей людьми несовместимы

Специальный докладчик ООН по вопросу о торговле людьми Мария Грация Джаммаринаро накануне Всемирного дня борьбы с торговлей людьми призвала правительства предоставлять компенсации жертвам торговцев «живым товаром». «Крайне важно, чтобы государства вкладывали средства в долгосрочные механизмы по оказанию помощи пострадавшим, - отметила Джаммаринаро. – Это включает в себя установленные государством процедуры, которые бы обеспечили жертвам доступ к правосудию и другим инструментам защиты, в том числе возможность получить компенсацию».

Она призвала страны изменить свое отношение к вопросам миграции и торговли людьми. По ее словам, «ограничительная политика в области миграции, ксенофобия и криминализация действий неправительственных организаций и отдельных лиц, которые оказывают им гуманитарную помощь, не никаким образом не являются эффективными мерами против торговли людьми».

«Политики, провоцирующие ненависть, возводящие стены, одобряющие задержание детей и запрещающие беззащитным мигрантам въезд в страну, действуют против интересов своих собственных стран», - заявила Спецдокладчик. Она призвала обеспечить условия для безопасного и упорядоченного перемещения людей. По ее словам, это важный компонент борьбы с торговлей людьми.

Она также напомнила, что помощь жертвам не должна ограничиваться компенсацией: многие нуждаются в поддержке, чтобы вернуться к нормальной жизни, восстановить утерянные связи с родственниками и работу, возобновить учебу или получить новую специальность. Как считает эксперт, помощь женщинам не должна строиться на традиционных гендерных стереотипах, необходимо исследовать инновационные решения в области образования и обеспечения занятости.

Напомним, Спецдокладчики – это независимые эксперты, которых назначает Совет по правам человека. Они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу на этом посту.