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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане потребители электроэнергии задолжали «Барки точик» около $265 млн

CA-NEWS (CA) -  В Таджикистане потребители электроэнергии задолжали «Барки точик» порядка 2,5 млрд сомони (около $265 млн), передает Avesta.

По данным источника, в связи с неполной оплатой электроэнергии потребителями дебиторские задолженности компании в первой половине этого года выросла почти на 140 млн. сомони.

Среди основных должников «Барки точик» указываются Агентство ирригации и мелиорации (163 млн сомони), дехканские хозяйства (175 млн. сомони), бюджетные учреждения и организации (60 млн. сомони), ГУП «ЖКХ» (40 млн. сомони), СП «Таджиккимиёсаноат» (25 млн. сомони).

Ранее в «Барки точик» отмечали, что задолженность населения республики за счет потребления электроэнергии составляет около 1 млрд. сомони.

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