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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший глава «Астана LRT» объявлен в международный розыск
Талгат Ардан
Талгат Ардан
Предыстория: Почему Китай прекратил финансирование проекта LRT в Казахстане и что будет со 100 млрд тенге из кредита?

CA-NEWS (KZ) -  Бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск, сообщил нынешний глава компании Бекмырза Игендербинов, передает Zakon.kz.

«В отношении бывшего председателя правления ТОО «Астана ЛРТ» Талгата Ардана следователями департамента Нацбюро (Агентство) по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело, направлено ходатайство на содержание под стражей. Заочное решение суда есть. Он объявлен в международный розыск. Сейчас Интерпол этим вопросом занимается», – сказал Игенбердинов.

Напомним, что Ардан был освобожден от должности в июле 2017 года.

Как сообщалось ранее, следователи антикоррупционной службы выявили, что из бюджетных средств «Астана LRT» перечислили более 300 млн тенге (около $ 780 тыс.) на счет одной из подрядных организаций, при этом превысив действующий лимит на 125 млн ($ 325 тыс.).

Этот факт «всплыл» после проверки, которую инициировали в компании. Инцидент произошел в 2014 году.

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