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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Доходы от приватизации и аренды госимущества в госбюджет Таджикистана составили $ 1,3 млн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Общая сумма доходов государственного бюджета Таджикистана за счет приватизации и использования госимущества в первом полугодии 2019 года составила 13 млн сомони ($ 1,3 млн), что на 4,2% больше запланированного, сообщает информагентство «Avesta».

По данным Госкомитета по инвестициям, вырученная сумма составляет более 50% от запланированного на текущий год. В госбюджете доход за счет продажи и аренды госимущества прогнозирован в размере 25 млн сомони ($ 2 млн 650 тыс.).

По данным источника, в первом полугодии этого года за счет продажи объектов

недвижимости и другого госимущества 12,1 млн сомони ($ 1 млн 284 тыс.) перечислено в местные бюджеты городов и районов республики. Этот показатель на 3,4 млн сомони (ок. $ 361 тыс.) больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года.

Сумма аренды государственного имущества за этот период составила 3,6 млн сомони (ок. $ 382 тыс.).

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