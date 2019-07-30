Подвергнутые истязаниям заключенные из колонии Алматинской области этапированы в другое учреждение

CA-NEWS (KZ) - Осужденные, над которыми издевались в колонии Алматинской области, переведены в другое учреждение, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в Интернете были размещены видеозаписи с истязанием заключенных со стороны сотрудников учреждения ЛА-155/8 (поселок Заречный) в Алматинской области. По факту было назначено служебное расследование. Для проведения проверки в учреждение была направлена следственно-оперативная группа.

Как проинформировали в пресс-службе МВД РК, по видеороликам с применением насилия к осужденным, снятым в исправительном учреждении Алматинской области, по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в регион была направлена специальная комиссия.

По фактам применения физической силы в отношении сотрудников учреждения и их руководителей возбуждены уголовные дела", - отметил Тургумбаев.

Для объективности расследования собранные материалы дела направлены в прокуратуру. В ходе его расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников событий и лиц их допустивших.

По данным пресс-службы, заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы области представлен на увольнение. По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечено 14 сотрудников, из них семь уволены. Освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и два его заместителя.

Кроме этого, пять сотрудников учреждения водворены в изолятор временного содержания. В интересах следствия потерпевшие осужденные этапированы в другую колонию. В ведомстве принимают комплекс системных мер по устранению предпосылок к подобным преступлениям и правонарушениям со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы.