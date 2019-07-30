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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан улучшает методы управления банками и микрофинансовыми организациями, – СМИ

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан предпринимает меры для улучшения методов управления организациями финансового сектора ради того, чтобы снизить их подверженность риску, пишет «Public Finance» в своей статье.

Так, Национальный банк Таджикистана провёл конференции на тему корпоративного управления для акционеров компаний, членов совета директоров и менеджеров финансовых учреждений.

Целями мероприятий, поддержанных Всемирным банком, являются стабилизация финансового сектора, уменьшение фискальных рисков и привлечение инвестиций.

«Качество корпоративного управления в финансовом секторе измеряется способностью отражать экономические «потрясения». На экономический рост страны имеют определенное влияние устойчивость финансовых корпораций, а также их готовность отслеживать факторы риска. Без стабильно работающих банков невозможно улучшить экономические показатели», – говорит постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.

Конференции о корпоративном управлении были организованы по инициативе Олтерса и Джамолиддина Нуралиева, первого зампредседателя Нацбанка РТ.

Более 150 представителей банков и компаний по микрофинансированию посетили конференции, проведенные в Душанбе и Худжанде.

Ранее была запущена программа «Укрепление финансового сектора», финансируемая Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам. Она оказывает поддержку Национальному банку Таджикистана в реализации рекомендаций программы оценки финансового сектора 2015 года, совместного обзора МВФ/Всемирного банка финансового сектора страны.

Целью этой программы является улучшение корпоративного управления в банках и микрофинансовых организациях с помощью курсов обучения и экспертной оценки деятельности отдельных финансовых учреждений.

Как отмечается в статье, Всемирный банк на протяжении последних 25 лет предоставил Таджикистану гранты и льготные кредиты на сумму в более чем $1,5 млрд.

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