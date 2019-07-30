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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан заключил контракт с итальянской Eni на разведку и добычу углеводородного сырья на одном участке в Каспии

CA-NEWS (KZ) -  26 июля АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ), министерство энергетики Республики Казахстан и компания «Эни С.п.А.» подписали контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на участке «Абай».

В соответствии с подписанным контрактом основными минимальными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение 3D сейсморазведочных работ на морском участке «Абай» казахстанского сектора Каспийского моря.

Напомним, в начале июля текущего года был подписан Протокол прямых переговоров, в рамках которого сторонами была достигнута договоренность о выплате в пользу Казахстана подписного бонуса (разовый фиксированный платеж недропользователя за приобретение права недропользования на контрактной территории – Налоговый кодекс РК) и об обязательствах недропользователя по доле местного содержания.

Данный проект для обеих компаний является важным шагом в расширении ресурсной базы.

Справка:

Eni S.p.A., «Эни» — крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Штаб-квартира — в Риме. Основные регионы добычи — Африка, Россия и Казахстан, основной рынок сбыта — Италия и другие страны Европы. Компания заняла 89-е место в списке Fortune Global 500 за 2017 год

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