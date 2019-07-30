Тело утонувшего в реке кыргызстанского солдата обнаружили в Узбекистане

- Узбекистан, общество
- 16:13, 30 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - На территории Узбекистана найдено тело кыргызстанца, утонувшего в реке Чаткал. Об этом сообщает МЧС КР.
По данным ведомства, его тело нашли 29 июля примерно в 19:00. Тело было передано сотрудникам МВД Узбекистана. Ожидается, что сегодня родственники погибшего выедут на место для опознания.
Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что тело военнослужащего было найдено в реке Ак-Булак на территории Узбекистана.
Поисковые работы более 10 суток проводили военнослужащие ГПС Кыргызстана и КОГГ СГБ Узбекистана совместно с сотрудниками МЧС двух республик. Сильным течением военнослужащего отнесло на 11 км от места падения.
Тело обнаружили спасатели МЧС Узбекистана и уже привезли в Кыргызстан.
В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы и мероприятия.