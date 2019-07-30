Экс-генпрокурор Узбекистана Муродов оказался причастен к делу экс-главы СГБ Абдуллаева

Отабек Муродов

CA-NEWS (UZ) - Уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Отабека Муродова рассматривается в рамках дела бывшего председателя СГБ Ихтиёра Абдуллаева.

Дело экс-генпрокурора Отабека Муродова рассматривается в рамках дела бывшего председателя Службы государственной безопасности Ихтиёра Абдуллаева. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.uz».

Об освобождении Отабека Муродова от должности генпрокурора стало известно 20 июня. Днем позже президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что экс-генпрокурор обвиняется во взяточничестве, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в середине июля в военном суде Узбекистана начался закрытый судебный процесс по делу бывшего председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева. Всего по делу экс-руководства СГБ проходят более 10 человек.

Напомним, что бывший председатель СГБ Узбекистана Ихтиер Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Абдуллаев занимал пост главы СГБ с конца января 2018 года, а с 2015 года работал генпрокурором.