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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-генпрокурор Узбекистана Муродов оказался причастен к делу экс-главы СГБ Абдуллаева
Отабек Муродов
Отабек Муродов

CA-NEWS (UZ) -  Уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Отабека Муродова рассматривается в рамках дела бывшего председателя СГБ Ихтиёра Абдуллаева.

Дело экс-генпрокурора Отабека Муродова рассматривается в рамках дела бывшего председателя Службы государственной безопасности Ихтиёра Абдуллаева. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.uz».

Об освобождении Отабека Муродова от должности генпрокурора стало известно 20 июня. Днем позже президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что экс-генпрокурор обвиняется во взяточничестве, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в середине июля в военном суде Узбекистана начался закрытый судебный процесс по делу бывшего председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева. Всего по делу экс-руководства СГБ проходят более 10 человек.

Напомним, что бывший председатель СГБ Узбекистана Ихтиер Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Абдуллаев занимал пост главы СГБ с конца января 2018 года, а с 2015 года работал генпрокурором.

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