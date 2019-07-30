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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В тюрьмах Казахстана проведут проверки из-за видео с пытками заключенных
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  Тюрьмы Казахстана проверят после выявления пыток заключенных в исправительном учреждении в Заречном, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

«По тем фактам, которые были в Заречном, и чтобы такие факты не были в других учреждениях, совместно с организациями национального превентивного механизма, с гражданским сообществом и департаментом собственной безопасности будут проведены проверки и в других учреждениях, где имелись такие факты, а также заявления о пытках», – сказал Тургумбаев.

Министр сообщил о планах внести изменения в Уголовный кодекс страны. В настоящее время поступило около 200 предложений по правкам.

По его словам, власти Казахстана также провели форум с участием зарубежных экспертов, которые занимаются реформированием пенитенциарной системы.

Ранее Тургумбаев назвал пытки в колонии позором уголовно-исполнительной системы.

Напомним, видеозапись с пытками опубликовали в YouTube. На кадрах видно, как сотрудники колонии скручивают на полу спортзала одного из заключенных. В соседнем помещении трое работников в форме подвесили за руки еще одного человека. Один из них ударил его коленом по голове. На кадрах можно увидеть и других заключенных и охранников.

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