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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Начался госвизит президента Монголии в США
Халтмаагийн Баттулга
Халтмаагийн Баттулга

CA-NEWS (MNG) -  Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 29 июля отбыл с госвизитом в США. Как сообщает пресс-служба президента, глава государства в рамках своего визита проведет двустороннюю встречу в формате тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом, а также переговоры в расширенном составе, передает «Монцамэ».

В рамках визита глава Монголии встретится с представителями законодательного органа США для обсуждения закона о торговле Монголии с третьими странами, который был представлен на рассмотрение Конгрессу.

Х.Баттулга также планирует посетить Форум глобальных лидеров в аналитическом институте США – Центре стратегических и международных исследований, чтобы обсудить дипломатические отношения США и Монголии. В ходе поездки он проведет встречи с гражданами Монголии, которые живут и работают в Америке.

Главу государства сопровождают официальные делегаты, среди которых министр иностранных дел Д. Цогтбаатар, председатель парламентского посткомитета по социальной политике, образованию, культуре и науке Д. Оюунхорол, члены парламента З. Нарантуяа, секретарь Совета национальной безопасности А. Гансух и руководитель Администрации президента З. Энхболд.

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