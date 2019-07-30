Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 31 июля

CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 31 июля от чешской компании Windy.com.

Самая максимальная температура будет наблюдаться в Туркменистане +37.

Самая низкая температура: на севере Казахстана +23 и в Нарыне (Кыргызстан) +22.

*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 8 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.

Согласно британскому сайту Weather online в странах Центральной Азии 31 июля погода будет держаться при следующих температурах:

В Казахстане:

В Кыргызстане:

В Таджикистане:

В Туркменистане:

В Узбекистане:





