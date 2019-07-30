Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 31 июля
- Кыргызстан, погода
- 17:15, 30 июля 2019
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- Обновлено: 17:16, 30 июля 2019
CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 31 июля от чешской компании Windy.com.
Самая максимальная температура будет наблюдаться в Туркменистане +37.
Самая низкая температура: на севере Казахстана +23 и в Нарыне (Кыргызстан) +22.
*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 8 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.
Согласно британскому сайту Weather online в странах Центральной Азии 31 июля погода будет держаться при следующих температурах:
В Казахстане:
В Кыргызстане:
В Таджикистане:
В Туркменистане:
В Узбекистане: