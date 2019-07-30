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  30 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте женщина в алкогольном опьянении пыталась спрыгнуть с моста

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте молодая женщина пыталась спрыгнуть с моста ан оживлённую автотрассу, но спасена милиционером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

"28 июля примерно в 12.35 часов 43-летняя Нозимахон К. при попытке спрыгнуть с моста (неподалеку от рынка «Куйлюк») в Бектемирском районе была спасена сотрудниками УКД ОВД данного района. Со слов женщины, накануне она употребляла спиртные напитки и полностью не отдавала отчет своим действиям", - отметили в ведомстве.

С женщиной в настоящее время работают психологи.

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