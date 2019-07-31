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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Цены на газ и электроэнергию вырастут в Узбекистане на более 18%

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане с 15 августа текущего года повышаются тарифы на газ, электричество, а также проезд в общественном транспорте. Повышение цен предусмотрено постановлением правительства от 30 июля «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы».

Согласно новым ценам, цена кубометра природного газа при наличии счетчиков, составит 380 сумов ($0,04) против нынешних 320 сумов ($0,03). При отсутствии счетчиков кубометр газа подорожает c 553 сум ($0,06) до 660 сумов ($0,07).

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для бытовых потребителей подорожает с 250 до 295 сумов ($0,03), для производителей и других категорий потребителей — 450 сумов ($0,05).

При оплате авансом за электроэнергию и природный газ до 15 августа население освобождаются от доплаты при изменении тарифов на срок не более последующих 6 месяцев.

Кроме того, с 15 августа повысятся тарифы на услуги по перевозке пассажиров в городском пассажирском транспорте.

Последний раз тарифы на газ и электроэнергию повышались в ноябре прошлого года. Повышение цен планировалось с 1 июня текущего года, однако впоследствии срок был перенесен.

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