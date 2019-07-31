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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте мужчина пытался провезти почти полкило золота в заднем проходе

CA-NEWS (UZ) -  В международном аэропорту «Ташкент» 28 июля сотрудниками таможни был задержан мужчина, пытавшийся провезти почти полкило золота, упакованного в презервативе в заднем проходе.

«При прохождении мужчиной досмотра сканирующее оборудование показало, что у него в организме находятся инородные металлические предметы. При проверке в его заднем проходе было обнаружено более 400 граммов золота в презервативе. Общая стоимость изъятого золота составила 12-17 тысяч долларов. По данному факту сотрудниками таможни проводится проверка», – сообщили СМИ.

По данному факту Службой государственной безопасности возбуждено уголовное дело по статьям 223 («Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан»), 246 («Контрабанда») и 182 («Нарушение таможенного законодательства») Уголовного кодекса Узбекистана.

По словам источников, изъятое золото было 992-й неочищенной пробы.

Местонахождение задержанного мужчины, являющегося уроженцем Наманганской области, неизвестно.

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