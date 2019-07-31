В Бухаре блогеры выступили против строительства кафе рядом с историческим памятником XVI века

CA-NEWS (UZ) - 34-летний ресторатор из Бухары Саиджон Максудов получил у главы администрации Бухары разрешение на строительство кафе рядом с медресе Надира Диванбеги, построенного в XVI веке. Это вызвало резкую критику со стороны деятелей культуры и местных блогеров, передает centralasian.org.

Ресторатор Максудов заявил, что кафе, которое он планирует построить в исторической части города, будет всего лишь объектом легкой конструкции и находиться в 7 метрах от древнего объекта.

Представитель городской администрации сообщил, что земельный участок, на котором планируется строительство кафе, был выдан ресторатору на законных основаниях 26 августа 2018 года.

По словам представителя городской администрации, на улице, где планируется строительство кафе, находился отчий дом ресторатора Саиджона Максудова.

– На этой улице находился отчий дом Максудова, который изъяли для государственных нужд. Взамен ресторатору выдали земельный участок площадью 120 кв.м. Но на этом участке он не сможет построить многоэтажный дом. Ему уже разъяснили, что он не должен нанести урон историческим и культурным объектам, – сказал чиновник.

Саиджон Максудов говорит, что планирует открыть кафе и туристический информационный центр на выделенном земельном участке.

– Самое главное – здесь будет туалет для туристов. Вы же знаете, какая это проблема в Бухаре, – говорит ресторатор.

Блогер Умид Гафуров говорит, что парк, расположенный позади медресе Надир Диванбеги, является неотъемлемой частью городского пейзажа. Он считает, что вырубка деревьев в этом парке и строительство на их месте «сомнительного кафе», будет неправильным шагом, а рытье котлована для подвала кафе нанесет урон историческому объекту.

​Однако ресторатор Саиджон Максудов пообещал, что никакой вырубки деревьев и рытья котлована на выделенном ему властями города земельном участке не будет.

– Я целых два года боролся, чтобы получить этот земельный участок. Я, как и блогер Гафуров, являюсь сыном Бухары. Я не такой злодей, чтобы уничтожать деревья. Почему человек, открывший ресторан в Париже, не может сделать этого у себя на родине, – говорит собеседник.

Как говорит сотрудник Бухарского областного управления культуры, 15 лет назад на месте, где сегодня планируют построить кафе, находилось другое заведение общепита.

– Там находилось кафе, построенное в советские годы. Его снесли 15 лет назад. А сейчас там есть сквер. В свое время Гульнара Каримова хотела построить на этом месте многоэтажную гостиницу. Но тогдашний глава СНБ Рустам Иноятов не позволил ей сделать этого, заявив, что с крыши многоэтажного здания могут совершить покушение на президента. ЮНЕСКО не против, чтобы на этом месте построили здание, высота которого будет составлять не более двух этажей, – говорит представитель управления Минкультуры.

Художник Вячеслав Ахунов – один из противников строительства кафе вблизи объекта культурного наследия.

– Уже сейчас нужно остановить все это. Сначала этот предприниматель построит одноэтажное здание, затем поднимет второй этаж, а потом выкопает подвал. Рядом организует шашлычную. Мы уже неоднократно сталкивались с подобными ситуациями, – сказал художник.

Напомним, что в 2018 году министр культуры Узбекистана Бахтияр Сайфуллаев говорил, что по всей республике нанесен серьезный вред 259 объектам культурного наследия. По его словам, большая часть этих объектов пострадала из-за построенных вблизи сооружений.

Медресе Надир Диванбеги, позади которого планируют построить кафе, 1993 году было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве неотъемлемой части архитектурного ансамбля Ляби-Хауз в Бухаре. Медресе было построено в 1622 году узбекским сановником Надиром Диван-беги, являвшимся визирем Имамкули-хана.