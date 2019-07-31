Иранские СМИ сообщают о том, что арбитраж поддержал газовые претензии Ирана к Туркменистану

CA-NEWS (TM) - Иран выиграл первый этап судебного разбирательства в Международном арбитражном суде по качеству и цене газа, который он получил от Туркменистана в 2007 году, сообщил информированный источник иранскому изданию Fars News.

Согласно решению суда, Туркменистан должен выплатить Ирану компенсацию за внезапное сокращение поставок газа в зимний период, сообщил изданию информированный источник в министерстве нефти Ирана.

«В течение двух лет с момента подачи Ираном жалобы на Туркменистан за сокращение поставок газа зимой 2007 года, Иран предоставил достоверные доказательства, которые показали, что страна не была уполномочена делать это», - сказал источник.

Позднее представитель Национальной газовой компании Ирана заявил, что слушания еще продолжаются и окончательный вердикт пока не вынесен.

Туркменистан прекратил экспорт газа в Иран, требуя скорой оплаты задолженности, которую оспаривает Тегеран.

Иран импортирует газ для распределения в его северных провинциях, которые близки к Туркменистану, поскольку иранские месторождения природного газа в основном расположены на юге страны.

Туркменистан утверждает, что Иран должен ему около $1,8 млрд, но министр нефти Биджан Намдар Зангене отрицает эти цифры.

Поставка газа была прекращена в то время, когда иранские регионы, зависящие от поставок туркменского газа, переживали самую холодную погоду за последние 30 лет.

Туркменистан воспользовался случаем, чтобы потребовать девятикратного повышения цены до $360 с $ 40 за каждую тысячу кубометров газа. Это побудило одного иранского чиновника в то время описать поведение Ашхабада как попытку шантажа.

До начала спора Тегеран импортировал из Туркменистана около 23 млн кубометров газа в сутки.

Позже в том же году Иран открыл газопровод, который, по словам официальных лиц, обойдется без поставок из Туркменистана.

В конце января этого года заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и его туркменский коллега Вафа Гаджиев обсудили пути дальнейшего расширения политического и экономического сотрудничества между Тегераном и Ашхабадом, а также подчеркнули необходимость поиска новых возможностей в двусторонних отношениях, особенно в энергетической и транзитной сферах.

Они договорились обновить дорожную карту расширения связей двух стран в свете новых событий.