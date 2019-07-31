Туркменистан с 1 сентября ужесточит процедуру таможенного транзита товаров

Поток грузового транспорта

CA-NEWS (TM) - Туркменистан с 1 сентября 2019 года планирует ужесточить процедуру таможенного транзита товаров. Об этом представители туркменской таможни уведомили российскую сторону, передает Portnews.

Так, с 1 сентября таможенная служба Туркменистана не будет выдавать разрешения на таможенный транзит товаров через территорию страны, если не будут предоставлены документы, содержащие сведения о наименовании и местонахождении отправителя (получателя), стране отправления (назначения), наименовании и местонахождении перевозчика товаров либо экспедитора (если разрешение получает экспедитор), транспортном средстве и его водителе, виде или наименованиях, количестве, стоимости товаров, весе и объеме, классификационных кодах товаров в соответствии с гармонизированной системой описания и кодирования товаров, общем количестве грузовых мест, пункте назначения товаров, грузовых операциях в пути, сроке перевозки, маршруте.

При этом рекомендуется предоставлять указанные сведения в том числе на туркменском языке.