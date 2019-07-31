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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые Узбекистана создали трость для слепых с ультразвуковым датчиком

CA-NEWS (UZ) -  Молодые узбекистанские ученые Бунёд Зарипов и Улмас Зоиров разработали «инновационную трость» для людей с проблемами зрения и слуха, сообщило Министерство инновационного развития республики.

Презентация технической новинки была проведена в Ташкенте 29 июля.

Трость излучает электромагнитные волны и с их помощью получает информацию о препятствиях в радиусе двух метров. Ультразвуковой сенсор способен распознавать помехи и ямы под углом 30 градусов. Предупреждение о препятствии трость подает в виде звукового сигнала или вибрации.

По словам разработчиков, «инновационная трость» позволит людям с проблемами зрения и слуха социализироваться, а также облегчит им пользование общественным транспортом. Образец разработки передан Обществу слепых Пскентского района.

Исследователи намерены пустить трость в производство при участии Центра внедрения инновационных разработок.

По данным министерства, в Узбекистане зарегистрировано более 66 тысяч незрячих, из них в «Общество слепых» входит 41 тысяча. Разработка ученых должна помочь их социальной адаптации.

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