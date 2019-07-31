В Душанбе прибыли новые послы Индии, Австралии и Эфиопии

- Таджикистан, политика
- 10:03, 31 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - 30 июля в министерстве иностранных дел Таджикистана состоялась церемония вручения копий верительных грамот Чрезвычайных и Полномочных Послов: Республики Индия — Вираджа Синха, Австралии — Грейма Михана и Федеративной Демократической Республики Эфиопия — Гирма Темесгена Баркесса, сообщает МИД.
Первый заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Хусрав Нозири пожелал новому послу Индии успехов в его дипломатической миссии в Таджикистане.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Индией.
Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних таджикско-австралийских отношений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Республике Таджикистан Гирма Темесген Баркесса вручил копии своих верительных грамот Первому заместителю министра иностранных дел Республики Таджикистан Хусраву Нозири.
Во время встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Эфиопией в различных сферах.