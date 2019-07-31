В Душанбе прибыли новые послы Индии, Австралии и Эфиопии

CA-NEWS (TJ) - 30 июля в министерстве иностранных дел Таджикистана состоялась церемония вручения копий верительных грамот Чрезвычайных и Полномочных Послов: Республики Индия — Вираджа Синха, Австралии — Грейма Михана и Федеративной Демократической Республики Эфиопия — Гирма Темесгена Баркесса, сообщает МИД.

Первый заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Хусрав Нозири пожелал новому послу Индии успехов в его дипломатической миссии в Таджикистане.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Индией.

Первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Таджикистана поздравил Посла Австралии с новым назначением и пожелал ему успехов в осуществлении его дипломатической миссии в Таджикистане.

Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних таджикско-австралийских отношений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Республике Таджикистан Гирма Темесген Баркесса вручил копии своих верительных грамот Первому заместителю министра иностранных дел Республики Таджикистан Хусраву Нозири.

Во время встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Эфиопией в различных сферах.