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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прибыли новые послы Индии, Австралии и Эфиопии

CA-NEWS (TJ) -  30 июля в министерстве иностранных дел Таджикистана состоялась церемония вручения копий верительных грамот Чрезвычайных и Полномочных Послов: Республики Индия — Вираджа Синха, Австралии — Грейма Михана и Федеративной Демократической Республики Эфиопия — Гирма Темесгена Баркесса, сообщает МИД.

Первый заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Хусрав Нозири пожелал новому послу Индии успехов в его дипломатической миссии в Таджикистане.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Индией.

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Первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Таджикистана поздравил Посла Австралии с новым назначением и пожелал ему успехов в осуществлении его дипломатической миссии в Таджикистане.

Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних таджикско-австралийских отношений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Республике Таджикистан Гирма Темесген Баркесса вручил копии своих верительных грамот Первому заместителю министра иностранных дел Республики Таджикистан Хусраву Нозири.

Во время встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Эфиопией в различных сферах.

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