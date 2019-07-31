Территория солнца: Каковы энергетические возможности Таджикистана

Здание Сангтудинсой ГЭС-1. Фото: РИА Новости

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан среди стран Центральной Азии является лидером по использованию возобновляемой энергии в энергетике, согласно отчету Всемирного банка. Среди государств мира Таджикистан занимает седьмое место. Однако в этой стране есть проблемы с обеспечением населения энергией в целом: в отдаленных кишлаках люди используют дрова для обогрева и приготовления пищи, что влияет на ситуацию с глобальным потеплением, сообщает деловой журнал Инвест-Форсайт.

Условия

Из стран бывшего СССР Таджикистан — самая бедная. Энергетика Таджикистана характеризуется постоянными отключениями в зимний период, когда снижается мощность энергетической инфраструктуры. Но при этом страна имеет значительные гидроресурсы и огромный солнечный потенциал. В Таджикистане, по разным данным, от 2100 до 3000 часов ясного солнца в год; в общей сложности предполагаемый солнечный потенциал составляет около 25 млрд кВт/час в год.

В летнее время, когда в горах тают ледники, существует даже излишек электроэнергии, однако из-за замерзания рек в зимний период выработка электроэнергии снижается наполовину на фоне повышения спроса на электричество. При этом потери на линиях доходят до 17%. В Таджикистане практически не развита альтернативная энергетика: если, например, в Германии на нее приходится почти треть вырабатываемой электроэнергии, то в Таджикистане — менее одного процента, при том что потенциал солнечной и ветряной энергетики у Таджикистана намного выше, чем у Германии. Остается высоким процент населения, которое использует для приготовления пищи твердое топливо. Даже в городах его доля около 5%, в сельской же местности — больше трети.

В 2010 года правительство Таджикистана приняло участие в пятилетней стратегической программе по устойчивости к изменению климата. Основная цель программы — адаптировать существующие и новые гидроэнергетические активы к будущим условиям эксплуатации, поскольку 98% электроэнергии в стране производится гидроэнергетикой.

После распада СССР в Таджикистане началась гражданская война; многие крупные гидротехнические проекты, в частности строительство Рогунской ГЭС, были заморожены, причем объекты не консервировались, а просто бросались. Сократились поставки электроэнергии с тепловых электростанций Узбекистана, которые имели место в советское время, причем не только из-за отсутствия средств для покупки, но и из-за того, что отношения с Узбекистаном остаются напряженными по ряду причин, в том числе споров из-за демаркации границы.

Крупные ГЭС

Сегодня основной проект из области крупной гидроэнергетики — Рогунская ГЭС. Она расположена на реке Вахш, обладающей большим гидропотенциалом. В советское время на Вахше был спроектирован и частично построен каскад ГЭС: Нурекская (3000 МВт, самая высокая в мире плотина высотой 300 м), Байпазинская (600 МВт), Сангтудинская ГЭС-1 (670 МВт, пущена в 2008 году), Сангтудинская ГЭС-2 (220 МВт, пущена в 2011 году), Головная (210 МВт), Перепадная (30 МВт) и Центральная (15 МВт).

Но главной в каскаде должна была стать ее верхняя ступень — Рогунская ГЭС мощностью 3600 МВт и среднегодовой выработкой 14 млрд кВт/ч. Природные условия постройки характеризуются повышенной сейсмичностью и селеопасностью. Новизной решения были намерения построить машинный зал в скале. Строительство было начало еще в 1975 году. В 1993 году селевой поток снес перемычку, был затоплен машинный зал, но в условиях гражданской войны на это никто не обратил внимания.

Если Рогунскую ГЭС достроят, она закроет все потребности Таджикистана в электричестве и даже позволит поставлять электроэнергию на экспорт. В настоящий момент основным инвестором стройки является правительство Таджикистана, продающее акции ГЭС, а договор с российской компанией «Русал» был расторгнут. Против строительства ГЭС выступает Узбекистан, который, наряду с Туркменистаном, забирает воды Амударьи, куда впадает Вахш, на орошение. Сейчас строительство Рогунской ГЭС проектирует московский «Гидропроект».

Есть и ряд более мелких проектов. В марте этого года GE Renewable Energy объявила о подписании контракта с компанией «Барки Тоджик» на реконструкцию шести блоков на Кайроккумской ГЭС. Сейчас эта электростанция советской постройки на реке Сырдарья является единственным источником электричества для Согдийской области. Полная модернизация ГЭС будет достигнута к 2023 году. Общую мощность электростанции доведут до 174 МВт.

Также в этом году Swiss power and automation group ABB выиграла тендер на поставку высоковольтных трансформаторных станций постоянного тока для линии мощностью 1,3 ГВт, которая будет передавать электрический ток с ГЭС в Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, потребителям в Пакистан. Заказ на $330 млн будет выполнен совместно с испанской компанией Cobra, которая будет устанавливать подстанции. Проект поддержан Всемирным банком и является частью проекта CASA-1000, который поможет торговле электроэнергией между странами Центральной и Южной Азии. Длина линии будет составлять 800 км. Очевидно, что линия будет работать на экспорт электричества только в летний период, когда на Кайроккумской ГЭС наблюдается излишек.

Также в конце прошлого года договор с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников электроэнергии подписала Индия. Он будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами путем обмена и подготовки научно-технического персонала, обмена научно-технической информацией и данными, передачи оборудования, ноу-хау и технологий на некоммерческой основе, в том числе по решению двух стран.

Малые электростанции

Основной чертой альтернативной энергетики в Таджикистане можно считать упор на использование ее для целей приготовления пищи так называемыми солнечными плитами. Так, с 2015 года действует программа «Маленькая земля». Только за 2015 год она отдала 10 солнечных плит наиболее нуждающимся семьям в сельской местности в верховьях долины Бартанг. Каждая плита позволяет сэкономить 15-20 кг дров в день, что снижает вырубку деревьев и выбросы в атмосферу парникового газа. Другое дело, что солнечная плита не подходит для всей посуды, а также бесполезна в облачный день. В прошлом году жители пяти районов Согдийской области получили солнечные печи от общественной организации «Агентство поддержки процессов развития Нау» в рамках поддержанного Евросоюзом проекта по эффективному управлению местными ресурсами. В ходе действия этого проекта солнечные печи, солнечные батареи и гелиоколлекторы получили пять джамоатов (сельских или поселковых общин в составе районов Таджикистана — ред.) Айнинского, Аштского, Спитаменского, Дж. Расуловского и Ганчинского районов области. Всего установлено 39 единиц оборудования, преимущественно в школах, больницах, медпунктах и детских садах. В джамоатах были созданы комитеты по энергетике, куда входят специалисты, закончившие специальные курсы. К программам подключается ОБСЕ, члены которого провели учебные курсы в Бохтаре, Худжанде, Хороге и в Раштском районе. В обучении участвовали 140 человек из числа представителей местной власти, бизнес-структур, молодёжи и Орхус-центров ОБСЕ из всех регионов Таджикистана.

Основной проблемой является то, где достать кремний для солнечных батарей. По оценкам аналитиков, Таджикистан имеет все возможности для собственного производства кремния, имеется собственное сырье, поскольку есть месторождения горного хрусталя — сырья для производства кремния — в Вандже и Язгуляме, разработанные еще в советские времена. Для электролиза кремния требуется большое количество энергии, и специалисты возлагают надежду на Рогунскую ГЭС, которая, может быть, когда-нибудь будет построена.

В прошлом году также стартовал проект «Доступ к зеленому финансированию». Он преследует цель снизить энергетические проблемы жителей республики, программа поддержана Азиатским банком развития, выделившим на нее грант в размере $10 млн. Люди смогут получать льготные кредиты на приобретение энергосберегающего оборудования для обогрева жилищ в зимний период.

Перспективы

Программы развития альтернативной энергетики в Таджикистане во многом тормозятся тем, что чиновников пугают большие капиталовложения и медленная окупаемость зеленых проектов. Пока в республике 310 малых электростанций, и только 10 из них отвечают международным стандартам. Что касается мини-ГЭС, то большая их часть так и не заработали: сегодня их оборудование простаивает. Положительным сдвигом является то, что в верхах планируют кодифицировать таджикское природоохранное законодательство.