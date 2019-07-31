Беларусь и Узбекистан заключили более 45 соглашений на форуме регионов в Минске

CA-NEWS (UZ) - В ходе Форума регионов Беларуси и Узбекистан заключили 26 прямых соглашений между регионами и более 20 коммерческих контрактов. Также подписан Пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве в торговой, научной и гуманитарной сферах, сообщили белорусские СМИ.

Завершит форум встреча президентов обеих стран, которая состоится в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Визит запланирован на 31 июля-1 августа.

Первый замминистра иностранных дел Беларуси Михаил Евдоченко привел конкретные цифры: за последние два года объем двусторонней торговли вырос почти в 2,5 раза. А за 5 месяцев текущего года прибавил еще 15 процентов. Примечателен рост в 13,7 раза объема взаимной торговли услугами, который по итогам 5 месяцев достиг почти 60 миллионов долларов. Около 30 пунктов «дорожной карты» нацелены на развитие современных форм экономического сотрудничества, в том числе производственной кооперации. Речь идет о реализации совместных проектов в машиностроении (совместном проекте МТЗ и Ташкентского завода сельскохозяйственной техники по выпуску тракторов в объеме 5000 в год), сельском хозяйстве, пищевой, легкой, фармацевтической промышленности.

Сегодня товарооборот Беларуси и Узбекистана составляет $157 миллионов. В планах – нарастить его до полумиллиарда.