В Таджикистане назвали самые коррумпированные министерства

CA-NEWS (TJ) - Директор агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймон Султонзода 30 июля во время пресс-конференции рассказал о коррупционных преступлениях, совершенных различными структурами, передает НИАТ Ховар.

Самое большее количество коррупционных преступлений за 6 месяцев текущего года выявлено у министерства образования.

"В первом полугодии 2019-го в сфере образования и науки были зафиксированы 85 преступлений коррупционного характера", - сообщил Султонзода в рамках пресс-конференции.

На втором месте - министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. На счету сотрудников данного ведомства 83 преступления.

Работниками министерства труда, миграции и занятости населения совершено 53 преступления коррупционного характера.

Кроме того, 53 преступления совершили сотрудники Комитета по землеустройству и геодезии. Со стороны индивидуальных предпринимателей было зафиксировано 265 преступлений», — отметил глава Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

В целом за 6 месяцев текущего года было совершено 1370 коррупционных, экономических преступлений, в том числе связанных с налогами, из которых 375 составляют тяжкие.

По словам Султонзды, за этот период выявлено 67 случаев нарушений статьи 9 Закона «О борьбе с коррупцией», которая запрещает совместную работу и назначение близких родственников на государственные должности или приравненные к ним должности.

В итоге 111 человек освобождены от занимаемых должностей, 501 человек получил замечания за 6 месяцев текущего года.