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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В UFC впервые появился боец из Казахстана
Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов

CA-NEWS (KZ) -  24-летний казахстанский боец Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC. Об этом на своей странице в Instagram объявил его менеджер Саят Абдрахманов, передает Tengrinews.kz.

«Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC и войдет в историю как первый казахстанский боец, подписавший контракт с лучшей ММА-организацией. Дебют запланирован на ноябрь. Шавкат стал первым, но, уверен, будет далеко не последним представителем нашей страны в UFC», – написал Абдрахманов.

Профессиональный дебют в ММА у Шавката Рахмонова состоялся в ноябре 2014 года. В марте этого года он завоевал пояс чемпиона M-1 Global в полусреднем весе, а в июне успешно провел первую защиту титула. В активе бойца 12 досрочных побед в 12 боях.

Шавкат Рахмонов родился и вырос в Узбекистане. По национальности он казах.

В интервью Vesti.kz боец рассказал, что раньше работал на базаре грузчиком. Благодаря постоянным тренировкам в боевых искусствах ему удалось сделать карьеру в ММА.

«Я работал на базаре простым грузчиком. У нас семья простая. Когда приехали в Казахстан, не знали язык. И нам пришлось работать где придется. За любую работу брались. Параллельно ходил на тренировки. Приходил с работы, брал вещи и шел тренироваться... Очень удивились люди потом, что я стал чемпионом», – сказал Шавкат Рахмонов.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) является самым престижным в мире турниром по смешанным единоборствам.

Сейчас в этой организации выступает этнический казах из России Дамир Исмагулов и родившийся в Казахстане кыргызстанец Рафаэль Физиев.

В 2014 году три проигрышных боя в организации провел этнический казах Жумабек Турсын из Китая.

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