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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане вывели новый сорт помидоров

CA-NEWS (TM) -  В научно-производственном центре Туркменского сельскохозяйственного института в Дашогузе вывели новый сорт помидоров «Айнур» благодаря межсортовому скрещиванию сортов «Восток 36х» и «Балкан», сообщает интернет-издание «Бизнес Туркменистан».

Этот сорт во время полевых испытаний в период с 2016 по 2018 годы с каждого гектара принёс 43,4 тонн урожая. Помидоры сорта «Айнур» подходят для употребления в сыром виде, а также для консервирования и изготовления томата. Данный сорт томата, поспевающий в промежуточный период, был отдан на Государственную экспертизу в октябре 2018 года.

Согласно информации, с момента массового созревания рассады до получения первого урожая потребуется 116 дней. Рост растения в длину доходит до 45 сантиметров, в ширину – 40 сантиметров. Они среднеустойчивы к засушливости и заболеваниям. Цветочная кисть проста, первое цветение образуется на 7-8-х листках. Урожай поспевает в промежуточный период. Внешний вид помидора – круглый, гладкий и красного цвета. Его средний вес составляет 80-110 грамм. Сухое вещество в составе сока помидора – 6,8%, сахар – 3,5%, кислоты – 0,5%, а содержание витамина С – 21,4 миллиграмм. В кисти 4–6 плодов одинакового размера. Содержание сахара в свежем плоде составляет 4,6-4,8 баллов.

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