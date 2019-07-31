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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Баттулга в Вашингтоне выступил с докладом на тему «Перспектива отношений между Монголией и США»

CA-NEWS (MNG) -  В эти дни Президент Монголии Х.Баттулга находится с официальным визитом в США.Так глава монгольского государства 30 июля посетил американский Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает Montsame.

Директор американского Центра Джон Хамри выразил благодарность Баттулге за выступление и представление подробной информации об отношениях двух государств.

В начале своей речи глава монгольского государства отметил: «Я рад сообщить вам, что в рамках моего визита в США будет сделано совместное официальное заявление о переводе двусторонних отношений на новый уровень и ещё более тесном сотрудничестве Монголии и США. Эта новость является естественным прогрессом для наших двух стран, которых связывают такие ценности как демократия, свобода и права человека» и представил интересные исторические факты об отношениях между двумя государствами.

После этого вице-директор американского центра Майкл Дж.Грин организовал и провел дискуссию среди участников встречи, во время которой международные журналисты, ученые и монголоведы пообщались и получили подробные ответы на интересующиеся вопросы у Президента Монголии.

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