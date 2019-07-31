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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Афганистан обсудили в Кабуле реализацию двусторонних проектов

CA-NEWS (UZ) -  29 июля в Кабуле состоялись переговоры Специального представителя президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллы Иргашева со старшим советником президента Афганистана по инфраструктурным проектам, и.о.министра финансов Хумаюном Каюми, советником Президента ИРА по национальной безопасности Хамдуллой Мухибом, а также бывшим президентом страны Хамидом Карзаем.

В ходе встреч были обсуждены усилия сторон по скорейшему запуску мирного политического процесса в Афганистане, содействие Узбекистана восстановлению экономической инфраструктуры соседней страны, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе переговоров была выражена обоюдная заинтересованность и готовность к совместной реализации инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, отвечающих насущным интересам и потребностям, прежде всего народа Афганистана.

Хумаюн Каюми также подчеркнул, что афганская сторона планирует в сентябре текущего года выйти на подписание Соглашения о строительстве ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри».

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