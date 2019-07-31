Транспортная прокуратура Казахстана подала апелляцию по делу об изнасиловании пассажирки "Тальго"

CA-NEWS (KZ) - Костанайская транспортная прокуратура обратилась в суд с апелляционным заявлением. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Ернат Сыбанкулов.

Напомним, ранее стало известно, что подсудимые были приговорены к 2,5 годам лишения свободы.

Общественности о шокирующем случае стало известно после того, как пострадавшая обратилась в фонд «Не молчи.kz». Лидер движения Дина Смаилова на своей странице Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе, купила билеты на «Тулпар-Тальго». Изначально в ее купе сидел пассажир. Но когда женщина поужинала в ресторане и вернулась, в ее купе уже находился одетый в трико и майку проводник. Он сообщил, что отселил соседа и пил пиво. Женщина неоднократно просила проводника уйти, пока не добилась своего. После чего закрыла дверь на ключ и легла спать, передают Костанайские новости.

Примерно в 4 часа утра она проснулась, так как на ней лежал мужчина. В нем пассажирка узнала того самого проводника, который открыл дверь своим ключом.

-Женщину охватил ужас, началась паническая атака. Она не могла ни дышать, ни двигаться, ни кричать. Она от страха закрыла лицо руками, ожидая ударов в лицо. Проводник закончил и ушел, прикрыв дверь. Потерпевшая от полученного шока лежала не двигаясь. В это время зашел другой проводник, лег на потерпевшую и совершил те же действия. Когда он ушел, потерпевшая набралась сил и хотела закрыться, чтобы больше никто не вошел. Но проводник вернулся, потому что забыл мобильный телефон. От страха снова быть изнасилованной, потерпевшая вступила с ним в борьбу. Он нанес ей несколько ударов и ушел (…), - сказано на странице Смаиловой.

Дальше женщина вызвала полицию. Это произошло на территории Костанайской области, поэтому расследованием дела занимались местные полицейские. Судебные заседания также проходили в закрытом режиме в Костанае и Актобе

Изначально проводникам были предъявлены обвинения в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Данная статья предусматривает наказание от 5-и до 10-и лет. Но судья Сатыбалды Оразбай объяснил, что дело переквалифицировано на статью 120 ч.1 УК РК «Изнасилование», а это уже от 3-х до 5-и лет лишения свободы.

- Что такое изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору? Это преступление, в котором принимают участие два и более соисполнителя. Например, в изнасиловании участвуют двое. Один держит руки или ноги, закрывает потерпевшей рот или угрожает. А второй совершает насильственное действие. Такого факта по данному делу не установлено. Поэтому действия осужденных переквалифицированы на простое изнасилование, - сказал журналистам на брифинге судья Оразбай.

Так как оба ранее не были судимы, один из них воспитывает несовершеннолетних детей, то наказание смягчили. Проводники признаны виновными и приговорены к 2,5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.