Глава СГБ Узбекистана провёл переговоры с начальником штаба сухопутных войск Пакистана

CA-NEWS (UZ) - Председатель Службы государственной безопасности (ГСБ) Узбекистана генерал-лейтенант Абдусалом Азизов 30 июля провёл переговоры с начальником штаба сухопутных войск (COAS) генералом Камаром Джаведом Баджва в городе Равалпинди в Пакистане.

Во время встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный и профессиональный интерес, с особым акцентом на сотрудничество между обороной и безопасностью между двумя странами, а также общая ситуация в области региональной безопасности.

Обе стороны договорились о дальнейшей оптимизации военных связей, особенно в области подготовки кадров и борьбы с терроризмом. Председатель Службы государственной безопасности Узбекистана выразил признательность пакистанской армии за профессионализм и усилия по обеспечению региональной стабильности, сообщили пакистанские СМИ.