Власти Монголии запретили использовать уголь для отопления домов. Но поможет ли это борьбе с загрязнением воздуха?

Фото: Claire Harbage, NPR

CA-NEWS (MNG) - Столица Монголии Улан-Батор считается самой холодной в мире, так как ночью температура здесь может опуститься до –29°C. Население города увеличилось втрое с 1989 года. Без должного развития инфраструктуры, которая могла бы обслужить 1,4 миллиона людей, жители, лишенные электричества, вынуждены отапливать дома сырым углем. Это приводит к масштабному загрязнению воздуха в городе, пишет NPR в своей статье.

Так, в зимние месяцы уровень загрязнения воздуха значительно увеличивается из-за большого количества PM2.5 (мелкодисперсные взвешенные частицы, в больших объёмах представляющие опасность здоровью человека). Из-за смога, окутывающего город, многие жители вынуждены носить маски.

В конце января 2018 года Улан-Батор попал в заголовки международных газет, когда один из установленных правительством датчиков сообщил о концентрации PM2,5, равной 3320 на кубический метр. Этот уровень был в 133 раза выше того, который Всемирная организация здравоохранения считает безопасным.

Причинами загрязнения воздуха являются не только сжигаемый необработанный уголь, но и электростанции, работающие на угле, и выхлопные газы сотен тысяч автомобилей.

Важную роль играет и местоположение Улан-Батора – он расположен в ложбине, из-за чего создается эффект температурной инверсии. Слой холодного воздуха находится под слоем тёплого, из-за чего загрязняющие воздух вещества не поднимаются далеко от поверхности.

Как пишет издание, более 80% загрязнения воздуха приходит из части Улан-Батора, называемой районом гэров (монгольских юрт). По подсчетам исследователей, для отопления 200 тысяч юрт приходится сжигать около 600 тысяч тонн сырого угля каждую зиму.

«Здесь нелегко жить из-за состояния воздуха. Но в сельской местности невозможно найти работу», – жалуется Чанцаль Ваанджир, одна из жительниц района гэров. Каждый раз, как её дети выходят на улицу, она дает им защитные маски. Однако даже маски не помогают защититься от смога, утверждает она.

Так, в декабре 2018 шестилетний сын Чанцаль заболел двусторонним воспалением легким. Причиной заболевания врачи посчитали загрязненность воздуха.

Хотя сын Чанцаль выздоровел, многие дети до 5 лет в Монголии умирают из-за последствий воспаления легких.

Прошлой зимой в отчете ЮНИСЕФ ситуация в Монголии была признана «кризисом для здоровья детей». За последнее десятилетие заболеваемость респираторными болезнями в Улан-Баторе увеличилась в 2,7 раза на каждые 10 тысяч человек.

Проблемы возникают и у нерожденных детей. Исследование, проведенное в одной из городских больниц, показало, что в период с мая по декабрь 2011 года частота выкидышей увеличилась в 3,6 раза из-за повышения загрязнения атмосферы.

Правительство Монголии пытается принимать меры для борьбы с загрязнением воздуха. К примеру, финансирование проекта для очистки воздуха составило $ 55 миллионов с 2008 года, согласно официальному государственному информационному агентству «Монцамэ». Однако эта инициатива не принесла результатов.

При поддержке Всемирного банка власти страны несколько лет назад также планировали распространить печи с низким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу, но эта программа потерпела крах в 2015 году.

В марте этого года правительство Монголии решило запретить сжигать необработанный уголь. Штраф для физических лиц составит 300 тысяч тугриков ($ 113), а для компаний – 3 миллиона тугриков (более $ 1000).

Власти страны обещают выпустить на рынок альтернативу углю, изготовленную из полукокса. Но некоторые эксперты считают, что эти топливосберегающие брикеты будут стоить гораздо дороже, и при этом гореть вдвое дольше и выделять меньше тепла.

Городское управление Улан-Батора предлагает иное решение проблемы – улучшить инфраструктуру в районе гэров.

Поддержанный Азиатским банком развития, проект по развитию инфраструктуры осуществляется в Баянхошуу и Сельбе – двух наиболее загрязненных районах города. Главы проекта надеются, что после его завершения жителям этих районов больше не придется пользоваться углем.

«Люди в этих районах устали от жизни в таких условиях, – говорит Болоро Наранбаатар, одна из руководителей проекта. – «Мне нравятся трудные задачи. Мы должны закончить проект. Если провалимся, начнем с начала».

Проект развития района гэров достиг некоторых успехов в Баянхошуу. Там они разработали проект дорожного, жилищного и производственного учебного центра и открыли детский сад на 240 мест.

Для Болоро Наранбаатар качество воздуха в этих районах напрямую связано с уровнем жизни их жителей.

«Когда у местных будут лучше доходы, они захотят улучшить и условия жизни», – говорит она.

После многих обещаний правительства улучшить жизнь в районе гэров, не приведших ни к чему, для команды нового проекта непросто заслужить доверие общества. Построенный детский сад покажет, что положение вещей может вскоре поменяться, надеется Болоро Наранбаатар.