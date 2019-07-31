Военные альпинисты из России и Узбекистана покоряют пик Ленина в Кыргызстане

CA-NEWS (UZ) - Группа военных альпинистов из России и Узбекистана прибыла в Кыргызстан 21 июля. Военные собираются покорить пик Ленина в Чон-Алайской долине, высота которого составляет 7134 м, сообщила "Комсомольская правда".



Восхождение проводится в формате международной встречи военнослужащих-спортсменов стран СНГ по инициативе кыргызской стороны. Подобные мероприятия с участием военных альпинистов не проходили даже во времена Советского Союза.

- Основная цель восхождения - укрепление дружеских связей, обмен техническими приемами восхождения, популяризация и развитие альпинизма в вооруженных силах. Проводится оно в рамках решения Совета глав государств - участников СНГ и посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - рассказали в Генштабе Вооруженных сил КР.

После двухдневной адаптации группы вышли на маршрут. От Кыргызстана в нее вошли двое военнослужащих. Все члены команд имеют квалификацию не ниже 2 разряда по альпинизму и допуск на маршрут категории трудности 4Б.

27 июля альпинисты уже преодолели первый из четырех лагерей (высота 4400 м), расположенных на маршруте к одной из высочайших вершин Центральной Азии. Саму высоту планируется покорить 6 или 7 августа.