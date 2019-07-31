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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии подарил лошадь 13-летнему сыну Дональда Трампа
Предыстория: Баттулга в Вашингтоне выступил с докладом на тему «Перспектива отношений между Монголией и США»

CA-NEWS (MNG) -  Президент Монголии Халтмагийн Баттулга подарил лошадь 13-летнему сыну президента США Дональда Трампа, Бэррону.

Лошадь очень значима в монгольской культуре. Это традиционный подарок мальчикам. Самым дорогим и желанным подарком для людей в монгольской империи была и остается лошадь.

Бэррон – единственный сын Дональда Трампа от его третьей жены Мелании Трамп, модели из Словении.

На данный момент президент Монголии находится с госвизитом в США. Он возглавляет представительную делегацию, в составе которой — глава МИД Дамдины Цогтбаатар, председатель парламентского комитета Дуламсурэнгийн Оюунхорол, секретарь Совбеза Амаржаргалын Гансух и руководитель администрации президента Зандаахуугийн Энхболд.

В рамках своего визита Баттулга проведет встречу в формате тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом, а также переговоры в расширенном составе. Кроме того, президент Монголии встретится с представителями законодательного органа США для обсуждения закона о торговле Монголии с третьими странами, который был представлен на рассмотрение Конгрессу.

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