Крупнейший производитель кашемира в Монголии собирается открыть свой филиал в США

CA-NEWS (MNG) - Поскольку Конгресс США обсуждает законопроект о торговле, крупнейший производитель кашемира в Монголии, компания GOBI CASHMERE собирается объявить об открытии своего филиала в США в Сан-Франциско к сентябрю 2019 года.

В ходе визита президента Монголии в Соединенные Штаты Америки крупнейший производитель кашемира в Монголии "Gobi Corporation" готовится объявить о своих планах выхода на рынок США к сентябрю 2019 года.

Дочерняя компания Gobi Cashmere USA будет расположена в Лос-Анджелесе, США, и запускает веб-сайт электронной коммерции, специально предназначенный для клиентов из США.

В настоящее время корпорация Gobi поставляет высококачественную кашемировую продукцию на международный рынок, однако ее присутствие на рынке США было нишевым из-за жесткой конкуренции со стороны Китая.

На данный момент Gobi Corporation имеет свои франчайзинговые магазины в Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Если торговый закон будет принят, это позволит кашемировым компаниям из молодой демократической страны соперничать с сильнейшими конкурентами.

В июле прошлого года американские конгрессмены Дина Титус, Дон Янг, Тед С. Йохо, Дэвид Э.Цесси, Марк Медоуз и Стив Коэн направили письмо торговому представителю США Роберту Лайтхазеру о целевых торговых преференциях для импорта монгольских кашемировых продуктов в США. Смысл этих действий в том, чтобы вместо того, чтобы покупать готовые кашемировые продукты у Китая, США могли бы закупить больше обработанного кашемира непосредственно в Монголии.

«Правительство Монголии работает над поддержкой текстильной промышленности для диверсификации экономики, зависящей от горнодобывающей промышленности. Укрепление монгольской кашемировой промышленности за счет расширения экспорта на рынки США не только принесло бы пользу экономике Монголии, но и способствовало бы сокращению двустороннего торгового дефицита с США и Китаем», - говорилось в письме, где также отмечалось, что в скором времени законодательный акт будет представлен законодательному органу Тедом Йохо.

Законопроект под названием “Mongolia Third Neighbor Trade Act” был подан в Конгресс США 26 июля 2018 года. В случае одобрения законопроекта, текстильные изделия и одежда Монголии будут беспошлинно поставляться на американский рынок.

Расширение торговли между Соединенными Штатами Америки и Монголией принесет пользу многим заинтересованным сторонам в цепочке поставок кашемира, включая потребителей, кочевников, работников и экономическую торговлю между обеими странами.

Что касается законопроекта о торговле, президент Монголии Баттулга Халтмаа находится с визитом в Соединенных Штатах Америки 31 июля 2019 года. В ходе визита президент Монголии выражает свою полную поддержку законопроекта о торговле и выражает признательность спонсорам.