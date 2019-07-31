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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кабмин России обсудит изменения соглашения с Таджикистаном о поставках нефти
Нефть
Нефть

CA-NEWS (TJ) -  Правительство России 31 июля рассмотрит законопроект, предусматривающий изменения соглашения между РФ и Таджикистаном о сотрудничестве по поставкам нефти, сообщила пресс-служба кабмина.

Протокол подписан 17 апреля 2019 года в Москве.

"О проекте федерального закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 года", — говорится в документе.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 22 июля на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

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