Новый доклад ООН: в 2018 году конфликты привели к рекордному числу жертв среди детей

CA-NEWS (CA) - Согласно новому докладу ООН, опубликованному во вторник, в 2018 году в результате конфликтов пострадало рекордное число детей. Его авторы изучили ситуацию в 20 странах, охваченных кризисом. За один только год погибли и покалечены 12 тысяч несовершеннолетних, передает служба новостей ООН.



Эти цифры и особенно рост числа случаев грубых нарушений прав детей вызывают «возмущение» Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Детей продолжают использовать в качестве солдат, в том числе в Сомали, Нигерии и Сирии. В 2018 году в боевых действиях приняли участие 8 тысяч несовершеннолетних. Кроме того, что детей заставляют воевать, их похищают, подвергают пыткам и сексуальному насилию.

В докладе сообщается о 933 случаях сексуального насилия как против девочек, так и против мальчиков, однако его авторы отмечают, что это только задокументированные случаи, в реальности их намного больше.

Число нападений на школы и больницы в целом по сравнения с прошлым годом несколько снизилось, однако в ряде конфликтных ситуаций, например в Афганистане и Сирии, оно достигло самых высоких показателей с начала противостояния в этих странах.

В плане образования самая неблагополучная картина наблюдается в Мали, где, по данным на конец декабря, было закрыто 827 школ, а 244 тысяч детей школьного возраста лишены возможности учиться.

Причем в докладе отмечается, что в прошлом году выросло число преступлений, совершаемых против детей правительственными войсками. «Невыносимо видеть, как конфликты сказываются на положении детей, страшно видеть, как их убивают и калечат», - подчеркнула Специальный представитель Генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба. Она призвала стороны защищать детей и принять меры для предотвращения нарушения их прав.

Детей, завербованных в солдаты, зачастую не воспринимают как жертв: тысячи несовершеннолетних в 2018 году были арестованы по обвинению в причастности к деятельности вооруженных групп. В ООН рекомендуют помочь всем детям, которых принудительно поставили под ружье или содержат под стражей, обрести свободу и получить образование и профессию. В прошлом году стороны конфликтов, включая вооруженные группы в Центральноафриканской республике и Сирии, подписали с ООН соглашения, которые предусматривают меры по предотвращению нарушений прав детей и защите их интересов. Определенных успехов в этой области удалось достичь также в Йемене и Демократической Республике Конго.

В своем заявлении, приуроченном к публикации доклада, Генсек ООН напомнил об обязанности всех сторон конфликтов по всему миру соблюдать принцип ненападения на гражданское население, включая детей. Он также подчеркнул, что мир – это лучшая форма защиты детей, которые терпят страдания в условиях вооруженных конфликтов.