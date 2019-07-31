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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Площадь горящего леса в Сибири выросла до 1,7 млн гектаров

CA-NEWS (CA) -  Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области составила 1,7 млн га. По оперативной информации Лесопожарного центра Красноярского края, на территории региона действует 112 лесных пожаров площадью более 1 млн га, в зоне контроля находятся 90 пожаров. На север региона МЧС направило самолеты Бе-200 на тушение возгораний. В свою очередь, губернатор края Александр Усс предложил увеличить зоны охраны лесов, уменьшив площадь зон контроля на севере региона, передает "Ъ".

По информации правительства Иркутской области, на территории региона действует 52 возгорания на общей пощади более 63 тыс. га, в зоне контроля — 31 возгорание на площади более 37 тыс. га. По 11 возгораний находятся в Мамско-Чуйском и Киренском районах, девять — в Бодайбинском, семь — в Катангском и Усть-Кутском, шесть — в Казачинско-Ленском, одно — в Качугском. Пять возгораний общей площадью 1,7 тыс. га действует на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Общая площадь пожаров составляет более 700 тыс. га.

Лесные пожары на территории Иркутской области и Красноярского края начались около трех недель назад. Режим ЧС введен на территории обоих регионов. Дым от пожаров перекинулся на Алтайский край, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области.

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