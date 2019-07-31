В Мангистау арестовали членов четырёх особо опасных преступных группировок

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Комитета нацбезопасности и МВД Казахстана обезвредили в Мангистау четыре особо опасные преступные группировки. Они провели больше 30 обысков в разных районах города, передает КТК.

«Подразделениями КНБ совместно с МВД начата масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области. Члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью», – сообщил Дархан Дуйсембай, официальный представитель Генпрокуратуры РК.

Проведенную спецоперацию уже назвали одной из самых масштабных за последнее время. Задерживали силовики матёрых преступников, которые причастны к похищениям, покушениям на убийство, незаконному хранению оружия и наркотиков.

Подготовка к обезвреживанию организованной преступной группы длилась не один месяц. Задержание проходило в одно время сразу в нескольких местах.

В ходе операции, которая длилась несколько часов, были задержаны 20 человек. В их отношении сейчас избирается мера пресечения.