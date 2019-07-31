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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Узбекистана посетит 1 августа Бишкек

CA-NEWS (UZ) -  Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прилетит 1 августа в Кыргызстан, сообщает пресс-служба правительства КР.

"1 августа, в рамках рабочего визита премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова в Кыргызскую Республику состоится встреча с премьер-министром Кыргызской Республики М.Д. Абылгазиевым в узком и расширенном составе", - говорится в сообщении.

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