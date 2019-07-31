В Узбекистане бензин и дизтопливо подорожают с 15 августа

CA-NEWS (UZ) - Новые цены на бензин и дизельное топливо утверждены постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 30 июля 2019. Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства юстиции.

Напомним, действующие розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо установлены с 16 ноября прошлого года.

Новая розничная цена автобензина Аи-80 составит 4500 сумов (около $0,5) за литр (вместо нынешних 4000 сумов, рост на 12,5%), дизтоплива — 5400 сумов или $0,6 (4800 сумов), дизельного топливо ЭКО — 5700 сумов (4900 сумов).

Ежемесячную денежную компенсацию части расходов на приобретения бензина с аналогичной даты поднимут с 66 700 до 75 000 сумов, т.е. на 12,44%. Ее выплачивают участникам, инвалидам войны и приравненным к ним лицам, инвалидам I и II групп вследствие трудового увечья и профзаболеваний, а также инвалидам I и II групп с детства.