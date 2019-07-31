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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генконсульство Узбекистана в Алматы подтвердило убийство узбекистанца его земляком

CA-NEWS (UZ) -  Генеральное консульство Узбекистана в г.Алматы (Казахстан) подтвердило публикации ряда СМИ о том, что 27 июля 2019 года в Уйгурском районе Алматинской области в ходе возникшей ссоры был убит гражданин Узбекистана М.К.

Тело погибшего отправлено на родину в сопровождении его родственников, сообщила пресс-служба МИДа.

По подозрению в преступлении задержан гражданин Узбекистана У.С. и по данному факту возбуждено уголовное дело.

Генконсульство держит ситуацию на контроле.

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