Генконсульство Узбекистана в Алматы подтвердило убийство узбекистанца его земляком

CA-NEWS (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана в г.Алматы (Казахстан) подтвердило публикации ряда СМИ о том, что 27 июля 2019 года в Уйгурском районе Алматинской области в ходе возникшей ссоры был убит гражданин Узбекистана М.К.

Тело погибшего отправлено на родину в сопровождении его родственников, сообщила пресс-служба МИДа.

По подозрению в преступлении задержан гражданин Узбекистана У.С. и по данному факту возбуждено уголовное дело.

Генконсульство держит ситуацию на контроле.