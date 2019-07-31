В Душанбе 18 человек попали в больницу, отравившись хот-догами

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CA-NEWS (TJ) - В инфекционную больницу в Душанбе были доставлены 18 человек, отравившихся после употребления хот-дога. Точка быстрого питания была закрыта по решению властей. Начато разбирательство, как сообщает «Радио Озоди».

Все эти люди были госпитализированы в воскресенье 28 июля. По словам Мухиддина Гулаева, представителя Службы государственного эпидемиологического надзора столичного района Сино, пострадавшие сообщили, что почувствовали себя плохо на следующий день после того, как поели хот-дог в точке быстрого питания «Максад», расположенной на улице Яккачинор в Душанбе.

За двое последних суток врачи позволили вернуться домой четверым пациентам, остальные 14 человек продолжают находиться под наблюдением врачей.

Гулаев 31 июля сообщил Озоди, что у всех пациентов наблюдались кишечные растройства. По его словам, точка быстрого питания была закрыта, а продукты, находящиеся в заведении, были отправлены на экспертизу.

Источники «Радио Озоди» рассказали, что среди пострадавших люди старше 19 лет, в том числе и женщина 63 лет.

Ранее сотрудники заведения предположили в беседе с журналистом Озоди, что причиной отравления мог стать майонез, который, по их словам, был изготовлен собственноручно. Однако эту версию не подтверждает владелица точки.

Пайваста Назармамадова заверяет, что вручную майонез ими «уже не готовится» и в последнее время они «майонез покупали в магазине».

Назармамадова заявила, что и для неё пока неизвестны причины произошедшего. Она уверена, что нормы санитарии и безопасности приготовления хот-догов в точке быстрого питания соблюдались постоянно.

«Я всегда требовала соблюдения чистоты во время приготовления хот-догов, а продукты ежедневно лично приобретала на базаре», – говорит она.

По словам Назармамадовой, её заведение действует уже семь лет, и ранее подобных инцидентов не происходило.

Хот-дог является одним из самых дешевых и доступных видов фастфуда в Душанбе, в изготовлении которого используется булочка, сосиска, морковь и майонез с кетчупом, отмечается в статье.