Уроженец Таджикистана изнасиловал жительницу Ленобласти и оставил возле больницы

Иллюстрационное фото

CA-NEWS (TJ) - В Ломоносовском районе Ленинградской области приезжий из Таджикистана избил и изнасиловал 30-летнюю женщину. Ей требовалась медицинская помощь, поэтому он после случившегося оставил ее возле больницы, передает Регион Online.



Инцидент произошел вечером 30 июля. В приемный покой центральной районной больницы Ломоносова обратилась 30-летняя неработающая местная жительница, которая нуждалась в медицинской помощи – у нее была гематома и ссадина лица, а также ушиб живота. Девушка сообщила, что стала жертвой изнасилования. Ее госпитализировали в Николаевскую больницу Петергофа.

Со слов женщины, утром 30 июля в своей «Газели» ее избил и изнасиловал 25-летний гражданин Таджикистана. Автомобиль был припаркован в деревне Малое Карлино. После этого мужчина бросил ее возле больницы. Подозреваемого объявили в розыск. Известно, что официальной работы у него нет, зарегистрирован временно в деревне Туганицы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.