Дэн Коутс покинул пост главы Нацразведки США из-за постоянных разногласий с Дональдом Трампом, – BBC

Дэниэл Коутс

CA-NEWS (CA) - Директор Национальной разведки США Дэн Коутс стал очередным членом администрации президента Дональда Трампа, который уходит в отставку. На этом посту его заменит конгрессмен из Техаса Джон Ратклифф, пишет Русская служба BBC в своей статье.

Дэн Коутс провел на своем посту два с половиной года. В силу своей должности он надзирал за работой всех 17 спецслужб США, в том числе ЦРУ и АНБ.

В своем прошении об отставке Коутс написал, что под его руководством спецслужбы стали более эффективными, чем когда-либо.

«Теперь пришло время для меня открыть следующую главу в своей жизни», – резюмирует Коутс.

Но почему при таких успехах он ушел в отставку?

По словам Коутса, в феврале Трамп попросил его остаться на своем посту, но серьёзные разногласия с президентом в вопросах внешней политики, особенно по отношению к России и Северной Корее, привели его к решению уйти в отставку.

Разногласия затрагивали, в основном, вопросы о вмешательстве России в американские выборы, проблему иранской ядерной программы, и попытки Белого дома улучшить отношения с Северной Кореей.

Газета Washington Post цитирует неназванного высокопоставленного сотрудника американских спецслужб, по словам которого, из-за постоянных разногласий с президентом Коутс пришел к выводу, что у него нет другого выбора, кроме отставки.

В 2018 Коутс рассказал, что президент Трамп не поделился с ним подробностями своей беседы с Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Если бы он спросил меня, как провести эту встречу, я бы посоветовал сделать это по другому», – сказал глава Национальной разведки.

Когда в июле 2018 года на форуме по проблемам национальной безопасности во время интервью Коутсу сообщили, что президента Путина решили пригласить в Белый дом, эта новость стала для него большим сюрпризом.

«Повторите, что вы сказали? Я правильно расслышал?» – переспросил он под смех аудитории. – «Ооокей... Это будет что-то особенное».

Коутс также не соглашался с подходом Трампа к Северной Корее.

В январе, давая показания в конгрессе, Коутс прямо противоречил заявлениям президента Трампа о том, что Северная Корея больше не представляет угрозы Соединенным Штатам.

Глава Национальной разведки заявил конгрессменам, что Пхеньян вряд ли откажется от ядерного оружия.

Ранее CA-News писали, что президент США Дональд Трамп сообщил о намерении назначить конгрессмена-республиканца из Техаса Джона Рэтклиффа директором Национальной разведки страны. Нынешний глава Нацразведки США Дэниэл Коутс покинет свой пост 15 августа 2019 года, заявил Трамп на своей странице в Twitter.

Справка

Дэн Коутс стал директором Национальной разведки в марте 2017 года.

Он родился в городе Джексон, в штате Мичиган. У него два университетских диплома – один по политологии, а второй юридический.

Дэн Коутс, член Республиканской партии, избирался сенатором от штата Индиана между 1989 и 1999 годами, а затем в 2011-2017 годы.

Коутс также служил американским послом в Германии с 2001 по 2005 год.

До прихода к власти Дональда Трампа Дэн Коутс убеждал президента США Барака Обаму ввести жесткие санкции против России за «аннексию в 2014 году Крыма».

В результате Коутс оказался в списке лиц, которым был запрещен въезд в Россию.