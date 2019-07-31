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  31 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр обороны США посетит страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Марк Эспер
Марк Эспер

CA-NEWS (CA) -  Новый министр обороны США Марк Эспер в августе посетит пять стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает NHK.

Во вторник ведомство сообщило, что Эспер отправится в первую зарубежную поездку в качестве министра 2 августа.

Планируется, что он посетит Австралию, Новую Зеландию, Японию, Монголию и Южную Корею. В этих странах Эспер обсудит двустороннее сотрудничество в сфере обороны и другие вопросы.

Как ожидается, в Японии министр обороны США встретится с премьер-министром страны Синдзо Абэ и своим коллегой Такэси Ивая. Вероятно, они обсудят коалицию, предложенную США, по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

В Сиднее Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео планируют встретиться со своими австралийскими коллегами, чтобы обсудить расширение присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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